Polizei Köln

POL-K: 201011-1-K Seniorin nach Geldabhebung beraubt - Fahndungsfotos

Köln (ots)

Die Kripo Köln fahndet nach einem Raubüberfall auf eine Rentnerin (86) am Freitag (4. September) mit Fotos aus einer Überwachungskamera eines Kreditinstituts in Sülz nach einer Tatverdächtigen. Zusammen mit einer ebenfalls unbekannten Mittäterin soll die Frau an jenem Freitagvormittag der 86-Jährigen an deren Wohnanschrift in der Hermeskeiler Straße einen soeben abgehobenen Geldbetrag geraubt haben. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die späteren Angreiferinnen die auf einen Rollator angewiesene Geschädigte bereits gegen 11 Uhr in der Bank an der Zülpicher Straße beobachtet und anschließend verfolgt haben.

Die Geschädigte fuhr seinerzeit von der Zülpicher Straße mit der Stadtbahn-Linie 9 zum Hermeskeiler Platz zurück. Beide Frauen sollen 25-30 Jahre alt und 1,65 - 1,70 Meter groß sein. Eine der Tatverdächtigen soll blonde schulterlange Haare haben. Sie trug ein hellblaues Basecap. Die Komplizin wird als dick mit offenen, braun-schwarzen Haaren beschrieben. Die Frauen sollen die 86-Jährige im Hausflur von hinten gepackt -, in den Aufzug geschoben und sich dort "eng an sie gedrängt" haben. Anschließend sollen die Tatverdächtigen direkt aus dem Aufzug geflüchtet sein und das Gebäude wieder verlassen haben. Erst in ihrer Wohnung bemerkte die 86-Jährige, dass die Tatverdächtigen ihre Jacke zerschnitten und ihr das Kuvert mit dem Geld geraubt hatten. Um Hinweise wird dringend gebeten unter Tel. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/rr)

