Polizei Köln

POL-K: 201009-7-K Verdächtiger Gegenstand im Deutzer Feld - Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen Ziffer 1, 2, 5 und 7 vom 3. Oktober 2020

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und Polizei Köln geben bekannt:

Ermittler des Staatsschutzes der Polizei Köln haben heute Mittag (9. Oktober) einen Mann (21) in Lüdenscheid festgenommen. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, am 02.10.20 in einer Regionalbahn einen verdächtigen Gegenstand abgelegt zu haben. Polizisten durchsuchen derzeit die Wohnung des Festgenommenen im Sauerland. Die Ermittlungen dauern an. (kk/rr)

