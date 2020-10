Polizei Köln

POL-K: 201009-1-K Drei Kilo Drogen beschlagnahmt - Untersuchungshaft

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Dienstagabend (6. Oktober) einen bereits polizeibekannten Mann (28) aus Köln-Gremberg festgenommen und damit einen versuchten Drogendeal platzen lassen. Auf Anordnung eines Richters durchsuchten die Fahnder zwei Wohnungen des Tatverdächtigen. Dabei fanden sie in einer nur für den Drogenhandel angemieteten Wohnung insgesamt drei Kilogramm Cannabis und mehrere tausend Euro. Neben den Drogen und dem mutmaßlichen Dealgeld beschlagnahmten die Polizisten auch das Auto des 28-Jährigen. In seiner Privatwohnung stellten die Beamten einen Tresor sicher, in dem sich hochwertige Münzen befanden. Derzeit prüfen die Ermittler, ob es sich dabei um Diebesgut handelt.

Intensive Ermittlungen der Kölner Kriminalpolizei hatten auf die Spur des Festgenommenen geführt. Nach mehreren Wochen war die Beweislast so groß, dass ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln die Durchsuchung der beiden Wohnungen anordnete. Wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Drogenhandels musste sich der Festgenommene bereits vor der Haftrichterin verantworten. Diese ordnete Untersuchungshaft an. (al/he)

