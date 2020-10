Polizei Köln

POL-K: 201008-4-K Schwerverletzten in Wohnung gefunden - Tatverdächtigen festgenommen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln hat am Donnerstagmorgen (8. Oktober) im Stadtteil Neuehrenfeld einen Kölner (54) vorläufig festgenommen. In seiner Wohnung hatten Polizisten einen Schwerverletzten (36) aufgefunden, der momentan in einem Krankenhaus intensivmedizinisch betreut wird. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 6.44 Uhr klopfte ein Zeuge (66) an die Wohnungstür des 54-Jährigen. Als der Wohnungsmieter die Tür öffnete, erkannte der Besucher im Flur einen leblosen und blutüberströmten Körper. Der 66-Jährige griff sofort zum Telefon und alarmierte die Polizei. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik.

Die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar. (he/kk)

