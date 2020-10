Polizei Köln

POL-K: 201008-2-K/BAB Opel-Fahrer fährt auf A555 in Stauende - Ein Schwerverletzter

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 555 ist am Mittwochnachmittag (7. Oktober) ein Senior (73) schwer verletzt worden. Ein Opel-Fahrer (58) war kurz nach 14 Uhr in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er etwa einen Kilometer vor dem Autobahnkreuz Köln-Süd an einem Stauende auf einen Volkswagen auf. Rettungskräfte befreiten den 73-Jährigen aus seinem Caddy und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Polizisten leiteten den Verkehr über den Überholstreifen an der Unfallstelle vorbei. Die maximale Staulänge betrug etwa zwei Kilometer. Gegen 16 Uhr gaben die Beamten die komplette Richtungsfahrbahn wieder für den Verkehr frei. (cr/he)

