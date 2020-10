Polizei Köln

POL-K: 201007-2-K Verdacht geschöpft, wiedererkannt - Drei Diebe in Haft

Köln (ots)

Am Dienstag (6. Oktober) haben Zivilfahnder des Kriminalkommissariats 73 - GPT (gemeinsames Projekt Taschen- und Trickdiebstahl) der Polizei Köln drei polizeibekannte Taschendiebe (23w, 26m, 29m) in der Innenstadt auf frischer Tat festgenommen.

Die Polizisten hatten bereits am Montagnachmittag (5. Oktober) während sie am historischen Rathaus auf dem Alter Markt ihren frisch verheirateten Kollegen erwarteten, Verdacht geschöpft, da zwei der nun Festgenommenen (23, 26) sich auffällig für Handtaschen und Wertsachen der Hochzeitsgäste interessierten. Die Polizisten in Freizeit observierten die Beiden und beobachten, wie sie in ein Auto mit französischem Kennzeichen stiegen. Fahrer war der am Folgetag dritte Festgenommene (29).

Am Dienstagnachmittag sichteten die Polizisten das Auto an der Einmündung Große Sandkaul / Gürzenichstraße wieder. Genau wie am Vortag, saß der 29-Jährige am Steuer. Auch die beiden anderen bei der Hochzeit aufgefallenen Verdächtigen erkannten Teams der "gemeinsame Projektgruppe Taschen- und Trickdiebstahl" wieder und observierten sie in verschiedenen Bekleidungsgeschäften auf der Schildergasse.

Nach vier versuchten Taschendiebstählen griffen die Polizisten zu. Ein Haftrichter schickte das Trio am Mittwoch (7. Oktober) in Untersuchungshaft. (as/he)

