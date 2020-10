Polizei Köln

POL-K: 201007-1-K Illegale Autorennen - Vier Führerscheine sichergestellt

Köln (ots)

Polizisten haben bei zwei illegalen Rennen am Dienstag (6. Oktober) im Kölner Stadtgebiet vier Führerscheine von Rasern (19, 21, 27, 36) sichergestellt. Gegen 12 Uhr alarmierte ein Autofahrer (62) die Polizei, als zwei hochmotorisierte Mercedes AMG auf der Autobahn 1 im Tunnel Lövenich mit überhöhter Geschwindigkeit ausscherten, ihn rechts und links überholten und über den Standstreifen fuhren. Polizisten fahndeten nach den beiden Mercedesfahrern (36, 27) und stoppten das illegale Rennen auf der Venloer Straße.

Bei einem zweiten illegalen Rennen auf der Bonner Straße im Stadtteil Marienburg sollen sich ein Opel-Fahrer (19) und ein Renault-Fahrer (21) an einer Ampel per Zeichen zu einem Rennen aufgefordert haben. Ein Autofahrer (27) hatte die Polizei verständigt, nachdem ihn die beiden Raser mit überhöhter Geschwindigkeit überholt hatten und in den Gegenverkehr gefahren waren. Polizisten kontrollierten die beiden Fahrer und ihre Begleiter(18,19) und stellten vier Mobiltelefone als Beweismittel sicher. (al/he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell