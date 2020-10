Polizei Köln

POL-K: 201006-3-K Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung in Imbiss - Festnahme

Köln (ots)

Am Dienstagmittag (6. Oktober) sind bei einer Auseinandersetzung in Köln-Kalk nach ersten Ermittlungen zwei Personen schwer verletzt worden. Ein Beteiligter erlitt Stichverletzungen am Bein ein anderer Mann eine Kopfverletzung. Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Ein weiterer Beteiligter soll leicht verletzt sein.

Nach derzeitigem Sachstand soll gegen 11.45 Uhr an der Kalker Post in einem Imbiss ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert sein. Polizisten nahmen einen Tatverdächtigen (51) vorläufig fest. Einsatzkräfte sperren derzeit den Tatort ab. Kriminalbeamte sichern die Spuren und haben mit ersten Vernehmungen begonnen.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch vollkommen unklar. Das Kriminalkommissariat 56 hat die Ermittlungen aufgenommen. (he/rr)

