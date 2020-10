POL-K: 201006-2-K Aufsicht in Wettbüro mit Messer bedroht und beraubt - Zeugen gesucht

Polizei Köln

Nach einem Raubüberfall in Köln-Weiden fahndet die Polizei Köln nach einem etwa 30 Jahre alten und ungefähr 1,75 Meter großen Mann. Dem Gesuchten wird vorgeworfen, am Montagnachmittag (5. Oktober) den Angestellten (29) einer Wettbürobetreiberin (26) mit einem Messer bedroht und beraubt zu haben. Mit erbeutetem Bargeld rannte der komplett schwarz gekleidete Täter vermutlich in Richtung Haltestelle "Weiden-Zentrum" weg.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach Angaben des Geschädigten betrat der Täter gegen 13.20 Uhr das Wettbüro, soll mit dem Messer in der Hand direkt auf ihn zu gekommen sein und Geld gefordert haben. Der Räuber war mit einer ebenfalls dunklen Mund-Nasen-Bedeckung maskiert. (he)

