Polizei Köln

POL-K: 201005-2-K Polizei Köln fahndet nach vermisster Jugendlicher - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 3 vom 2. Oktober 2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4723542

Die seit dem Mittwoch (30. September) vermisste 15-jährige Aylin Leonie aus Köln-Wahn ist wieder da. Eine Polizeistreife hatte das Mädchen in der Nacht zu Sonntag (4. Oktober) in Frankfurt am Main in Obhut genommen. Inzwischen ist Aylin von ihren Eltern abgeholt worden und wohlbehalten nach Köln zurückgekehrt. (al/he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell