POL-K: 201005-1-K Mehrere Verkehrsunfälle mit Radfahrern - Drei Schwerverletzte

Am vergangenen Wochenende sind insgesamt 13 Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen im Kölner Stadtgebiet verletzt worden. Drei Radfahrer erlitten so schwere Verletzungen, dass sie in Krankenhäusern behandelt werden mussten.

Bereits am Freitagvormittag (2. Oktober) war ein Fahrradfahrer (81) im Stadtteil Raderthal auf der Brühler Landstraße aus noch ungeklärter Ursache gegen 11.48 Uhr gestürzt. Der 81-Jährige erlitt bei dem Alleinunfall mehrere Knochenbrüche.

In der Nacht zu Samstag (3. Oktober) waren zwei Fahrradfahrer (16,17) gegen 4.45 Uhr gemeinsam auf der Decksteiner Straße im Stadtteil Lindenthal unterwegs. Während der Fahrt sollen die Jugendlichen miteinander kollidiert sein. Laut Zeugenaussagen soll der 16-Jährge Fahrradfahrer auf seinen vorrausfahrenden Begleiter aufgefahren und gestürzt sein.

Bei einem Alleinunfall in der Nacht zu Sonntag (4. Oktober) ist eine Radfahrerin (34) mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Frau soll gegen 1.20 Uhr auf der Maybachstraße in der Kölner Innenstadt unterwegs gewesen sein. Dort stürzte sie aus bislang ungeklärter Ursache und erlitt eine schwere Kopfverletzung.

Die Ermittlungen zu den Unfallursachen dauern an. (al/he)

