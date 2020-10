Polizei Köln

POL-K: 201004-2-K Kölner bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln sucht einen etwa 15-20 Jahre alten, 1,70 Meter großen schwarzhaarigen Mann. Der Gesuchte steht im Verdacht, bei einer Auseinandersetzung am Freitagabend (2. Oktober) einen 21-jährigen Kölner auf dem Roncalliplatz in der Kölner Innenstadt mit einem spitzen Gegenstand lebensgefährlich verletzt zu haben. Zur Tatzeit soll er mit einer grauen Kappe, einer blauen Jacke und Schuhen der Marke "Nike" bekleidet gewesen sein. Rettungskräfte brachten den Kölner gegen 23 Uhr mit mehreren Stichverletzungen in eine Klinik. Der Gesuchte soll in Richtung Frankenwerft geflüchtet sein.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang ungeklärt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 bitten um Hinweise zu dem Gesuchten unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (jk/kk)

