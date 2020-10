Polizei Köln

POL-K: 201004-1-LEV Leverkusener mit Schreckschusspistole bedroht

Köln (ots)

In der Nacht zu Sonntag (4. Oktober) hat ein 73-Jahre alter Mann in Leverkusen-Opladen einen Leverkusener (37) mit einer Pistole bedroht. Polizisten stellten bei einer Durchsuchung mehrere Schreckschusspistolen und Munition in seiner Wohnung sicher. Der 73-Jährige muss sich nun wegen des Führens von Waffen ohne kleinen Waffenschein verantworten.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 37-Jährige gegen 1 Uhr mehrfach an der Haustür einer Freundin in der Karlstraße geklingelt haben. Infolgedessen soll der 73-jährige Hausbewohner aus seiner Wohnung in den Hausflur getreten sein. Nach Aussage des Geschädigten habe der Senior ihn dann mit einer Pistole in der Hand bedroht und zum Verlassen des Hauses aufgefordert haben. Der Bedrohte flüchtete umgehend und alarmierte die Polizei. (jk/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell