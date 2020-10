Polizei Köln

POL-K: 201003-1-K Verdächtiger Gegenstand im Bahnhof Deutzer Feld gefunden

Köln (ots)

Am Freitagabend (2. Oktober) hatte eine Reinigungskraft einen verdächtigen Gegenstand in einer auf dem Abstellgleis stehenden Bahn am Bahnhof Deutzer Feld in Köln-Deutz gefunden. Gegen 3 Uhr (3. Oktober) entschärften hinzugezogene Spezialisten der Bundespolizei den verdächtigen Gegenstand.

Aktuell ist der Bereich Deutzer Feld durch Kräfte der Bereitschaftspolizei abgesperrt. Hintergründe sind derzeit unklar. Spezialisten des Landeskriminalamtes NRW sind alarmiert. Die Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen.(jk/rr)

