Polizei Köln

POL-K: 201001-2-K Fahndung nach Straßenraub-Fotos

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach zwei Männern, die im Verdacht stehen am 20. Juni 2020 einen 43 Jahre alten Kölner auf dem Ottoplatz in Köln-Deutz überfallen und seinen Rucksack samt Portmonee geraubt zu haben. Unmittelbar nach der Tat wurde die EC-Karte des Beraubten mehrfach eingesetzt. In einem Fall zeichnete eine Überwachungskamera Fotos von den Benutzern der Karte in der Nähe des Geldautomaten auf. Diese Männer sind auf den veröffentlichten Fotos zu erkennen. Ob es sich bei den abgebildeten Personen auch um diejenigen handelt, die den 43-Jährigen beraubt haben, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Köln fragt:

- Wer kennt die beiden Männer und kann Angaben zu ihrer Identität machen? - Wer hat den Raub in der Tatnacht zwischen 1 Uhr und 2 Uhr beobachtet oder kann Hinweise zu verdächtigen Feststellungen geben?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/kk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell