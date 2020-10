Polizei Köln

POL-K: 201001-1-K Polizisten nehmen polizeibekannten Audi-Dieb nach kurzer Flucht fest

Köln (ots)

Dank des schnellen Notrufs und der guten Täterbeschreibung eines 25 Jährigen Kölners haben Innenstadtpolizisten am frühen Donnerstagmorgen (1. Oktober) einen einschlägig polizeibekannten Audi-Dieb (79) nach kurzer Flucht auf der Inneren Kanalstraße in der Neustadt-Nord festgenommen.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Senior gegen 6 Uhr den am Straßenrand auf dem Gereonswall geparkten roten Audi 80 entwendet und in Richtung Autobahnauffahrt der A57 gefahren sein. Der 25-jährige Sohn des Besitzers verfolgte das Auto zu Fuß und wählte dabei parallel den Notruf. An einer "roten Ampel" an der Weidengasse versuchte er den Fahrer anzusprechen, woraufhin dieser mit Vollgas über die Ampel in Richtung Hansaring flüchtete. Der 79-Jährige hat keinen festen Wohnsitz und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Da der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen konnte, fertigten die Beamten auch eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (mw/kk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell