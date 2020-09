Polizei Köln

POL-K: 200930-7-K Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht den Fahrer eines in Köln zugelassenen weißen Autos, der nach einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin (23) am Dienstagmorgen (29. September) in Köln-Ehrenfeld flüchtig ist. Die 23-Jährige soll gegen 8.50 Uhr auf der Liebigstraße gefahren sein und beabsichtigte die Subbelrather Straße in Richtung Hüttenstraße zu überqueren. Ein im Kreuzungsbereich wartender Autofahrer soll plötzlich zurückgesetzt haben und sei dabei mit der Radfahrerin zusammengestoßen. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, soll der Autofahrer in Richtung Innere Kanalstraße davongefahren sein. Sein etwa 35 bis 40 Jahre alter Beifahrer soll weiße Kleidung getragen haben. Zudem soll er einen Drei-Tage-Bart und mittelblonde, mittellange Haare haben.

Hinweise zu dem Unfall sowie zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/he)

