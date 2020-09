Polizei Köln

POL-K: 200930-6-K Außenspiegel an Streifenwagen abgetreten - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach zwei etwa 20 Jahre alten Personen (m/w). Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch (30. September), direkt vor der Polizeiwache Nippes die Außenspiegel von zwei Streifenwagen abgetreten zu haben. Die beiden Tatverdächtigen sind schlank. Der Mann soll zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen haben. Seine Mittäterin war nach Zeugenangaben mit einer dunklen Hose und einer hellen Jacke bekleidet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 54 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 0.50 Uhr sah eine Polizistin, wie die beiden Verdächtigen zu den Polizeiautos gingen und unvermittelt gegen die Außenspiegel traten. Anschließend flüchteten die Täter in unterschiedliche Richtungen. Mehrere Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Auf dem Fluchtweg fanden die Uniformierten Kleidungsstücke und stellten diese als Beweismittel sicher. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung dauern an. (he)

