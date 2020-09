POL-K: 200930-5-K Zwei Porsche Oldtimer aus Tiefgaragen in Sülz und Rondorf gestohlen - Zeugensuche

Polizei Köln

Köln

Die Polizei Köln sucht zwei etwa 30-45 Jahre alte, dunkel gekleidete Männer, die im Verdacht stehen, in der Nacht zu Dienstag (29. September) zwei hochwertige Oldtimer der Marke Porsche aus Tiefgaragen in Sülz und Rondorf entwendet zu haben. Einer der Männer wird als "kräftig" beschrieben und soll einen Hut getragen haben. Der andere hat einen auffälligen Oberlippenbart und soll eine dunkle Kappe getragen haben.

In dem ersten Fall sollen die Männer einen gelben Porsche Coupé 356 BTG (Super 90 Typ 616) mit einem dunklen Hyundai aus einer Tiefgarage in der Reiherstraße gezogen haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Unbekannten den Porsche auf einen Pkw-Anhänger geladen haben und anschließend mit dem Gespann in unbekannte Richtung flüchteten.

In dem zweiten Fall ist ein schwarzer Porsche Carrera 911 mit einem auffälligen State-of-Mind-Aufkleber aus einer Tiefgarage in der Rhöndorfer Straße entwendet worden. Hier ist der Tatablauf bislang völlig unklar.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 prüfen derzeit Tatzusammenhänge und fragen: Wer kann Angaben zu den noch unbekannten Tätern und den Diebstählen machen? Wer hat die beiden gestohlenen Porsche gesehen? Wo sind die Oldtimer möglicherweise zum Kauf angeboten worden?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/al/he)

