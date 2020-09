Polizei Köln

POL-K: 200930-2-K Räuber flüchtet auf schwarzem Trekkingrad - Zeugensuche

Köln (ots)

Unmittelbar vor einem Geldautomaten im Ortsteil Buchforst soll ein etwa 25-jähriger Radfahrer am Dienstagnachmittag versucht haben, einem Kölner (62) dessen Bargeld aus der Hand zu reißen. Gegen 17.20 Uhr hatte der Senior an einem Außenschalter in der Waldecker Straße Geld abgehoben und wollte es nun verstauen. Zeugenangaben zufolge fuhr in diesem Moment der einen Oberlippenbart tragende, etwa 1,80 Meter große Unbekannte mit seinem Fahrrad gezielt auf den 62-Jährigen zu. Der Räuber soll mit grauer Hose, dunklem Kapuzenpullover mit hellem Motiv im Brustbereich sowie grauen Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Sein Versuch, dem Senior die Scheine gewaltsam aus der Hand zu reißen, misslang jedoch, da der Geschädigte sein Geld festhielt. Daraufhin flüchtete der Angreifer ohne Beute. Das wegen versuchten Raubes ermittelnde Kriminalkommissariat 14 bittet weitere Zeugen dringend um Hinweise unter Tel. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell