Polizei Köln

POL-K: 200930-1-K Aufmerksame Bankangestellte verhindert Betrug zum Nachteil eines Senioren

Köln (ots)

Eine aufmerksame Bankangestellte (21) hat am Dienstagmittag (29. September) in Köln-Rondorf einen Rentner (77) vor großem Schaden bewahrt. Der Senior wollte gegen 12 Uhr bei der 21-Jährigen in der Filiale im Krähenweg einen vierstelligen Bargeldbetrag abheben. Damit wollte er laut eigenen Angaben Guthabenkarten kaufen. Dies kam der 21-Jährigen komisch vor und sie rief ohne zu zögern die Polizei. Der Rentner berichtete einem Zivilpolizisten, dass ihn am Morgen eine ihm unbekannte Frau angerufen und zum Gewinn eines fünfstelligen Bargeldbetrags beglückwünscht habe. Bevor ein Kurier einer Sicherheitsfirma den Gewinn aber vorbeibringen könne, müsse der vermeintliche Glückspilz die Guthabenkarten besorgen.

An dieser Stelle weist die Polizei Köln darauf hin, dass bei keinen seriösen Gewinnspielen von den Gewinnern im Vorfeld eine Barauszahlung, Überweisung oder Codes von Gutscheinkarten verlangt werden.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder selbst ähnliche Anrufe erhalten haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 25 zu melden. (cr/he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell