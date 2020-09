Polizei Köln

POL-K: 200929-9-K/BAB Motorradfahrerin erleidet bei Alleinunfall schwerste Verletzungen

Köln (ots)

Eine Motorradfahrerin (39) hat am Dienstagnachmittag (29. September) bei einem Alleinunfall auf der Bundesautobahn 57 lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Arzt (55) kam durch Zufall an der Unfallstelle vorbei und leitete umgehend eine Erstbehandlung ein. Rettungskräfte brachten die 39-Jährige in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik. Derzeit ist die Auffahrt auf die A 57 in Richtung Köln-Zentrum gesperrt, Polizisten leiten den Verkehr ab.

Nach ersten Ermittlungen soll die Motorradfahrerin an der Anschlussstelle Longerich auf die A 57 in Richtung Köln-Zentrum aufgefahren sein. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte sie und rutschte unter die Leitplanke.

Die Polizei Köln ist unter anderem mit dem Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz. (he/kk)

