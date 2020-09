Polizei Köln

POL-K: 200929-8-K Schwer verletzt- Suzuki-Fahrerin beschädigte mehrere Autos

Köln (ots)

Am Dienstagmorgen ist eine 52 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Lindenthal schwer verletzt worden. Rettungskräfte befreiten die Autofahrerin aus einem zur Seite gekippten Suzuki Cross und fuhren sie in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 52-jährige Suzuki-Fahrerin gegen 05.35 Uhr auf der Joseph-Stelzmann-Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 68 soll sie von der Fahrbahn abgekommen sein und anschließend drei geparkte Autos touchiert haben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (al/kk)

