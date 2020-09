Polizei Köln

POL-K: 200929-6-K/BAB Motorradfahrer erliegt nach Verkehrsunfall seinen Verletzungen im Krankenhaus

Köln (ots)

Ein Motorradfahrer (62) ist am Freitag (25. September) nach einem Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 4 gestorben. Der 62-Jährige soll nach bisherigen Ermittlungen am Dienstagnachmittag (22. September) in Höhe der Anschlussstelle Merheim an einem Stauende mit einem Seat Leon (Fahrerin 33) kollidiert und anschließend gegen einen Smart (Fahrer 42) geschleudert sein. Rettungskräfte hatten den schwerverletzten Kölner in eine Klinik gebracht. (ph/kk)

