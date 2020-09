Polizei Köln

POL-K: 200929-5-K/SU/BAB Fußgänger auf der Autobahn von Pkw erfasst

Köln (ots)

Am Montagabend (28.September) ist ein 53 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 59 in Fahrtrichtung Königswinter von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte der 24-jährige Fahrer eines BMW den Fußgänger bei einem Fahrstreifenwechsel im Autobahndreieck Sankt-Augustin aus bislang ungeklärter Ursache mit der Front aufgeladen. Nach Angaben von Zeugen war der Fußgänger zuvor mit seinem Ford-Transporter auf einen anderen Pkw aufgefahren und auf dem rechten Fahrstreifen liegengeblieben. Mit einem Warndreieck sei er dann zu Fuß in Richtung des 24-Jährigen gegangen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Verkehrsunfalls dauern an.(al/kk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell