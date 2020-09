Polizei Köln

POL-K: 200929-4-K Bewaffnetes Räuberduo flüchtet ohne Beute aus Kiosk - Zeugensuche

Köln (ots)

Am späten Montagabend (28. September) haben zwei etwa 1,60-1,65 Meter große Maskierte versucht, den Kassierer (52) eines Büdchens in Köln-Ehrenfeld zu berauben. Bei dem Überfall an der Iltisstraße soll einer der Angreifer auf den Geschädigten geschossen haben. Das Kriminalkommissariat 14 bittet dringend um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Ermittlungen betraten die beiden Verdächtigen gegen 23.15 Uhr den Kiosk. Danach habe der vordere unmittelbar eine Pistole auf den 52-Jährigen gerichtet. Unmissverständlich habe der Räuber die Herausgabe des Kasseninhalts gefordert. Als der Kassierer in diesem Moment nach einem Tierabwehrspray griff, habe der Waffenträger einen Schuss in dessen Richtung abgegeben. Das Überfallopfer nahm einen lauten Knall wahr, blieb jedoch unverletzt. Die beiden Verdächtigen seien dann aus dem Laden gerannt. Während der Tat soll der Schütze eine schwarze Sturmhaube sowie einen schwarzen Sportanzug mit weißem Schriftaufdruck getragen haben. Der Komplize war laut Angaben des Geschädigten mit einer schwarz-grauen Jacke mit grauer Kapuze, darunter einem gelblich anmutenden Pullover bekleidet. Zudem trug er Bluejeans mit leichter Verwaschung im Oberschenkelbereich und hellere Sportschuhe. Um Zeugenhinweise wird gebeten unter Tel. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

