Polizei Köln

POL-K: 200929-2-K Wem gehören diese Fahrräder? - "Fahndung" nach Eigentümern

Köln (ots)

Die Kriminalpolizei Köln hat in den vergangenen Wochen zahlreiche gestohlene Fahrräder und E-Bikes sichergestellt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen stahlen die Diebe die Zweiräder größtenteils in linksrheinischen Stadtteilen. Bislang zugeordnete Tatorte sind in Lindenthal, Lövenich, Junkersdorf sowie in der Südstadt.

Unter dem Link https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/koeln-fahrraddiebstaehle können Opfer von Fahrraddiebstählen selbstständig recherchieren. Wer sein Rad wiedererkennt, kann sich unter Angabe der Fotosignatur mit dem Kriminalkommissariat 45 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de in Verbindung setzen.

Die Polizei Köln bittet außerdem Kölnerinnen und Kölner, deren Fahrrad in den letzten Wochen gestohlen wurde, Anzeige zu erstatten. Viele Fahrraddiebstähle werden nicht angezeigt, wodurch es schwierig ist, die rechtmäßigen Eigentümer zu finden. Außerdem werden so Tatorte und -umstände nicht bekannt, die für die Ermittlungen wichtig sind.

Die Polizei empfiehlt die Rahmennummer festzuhalten oder Fahrräder codieren zu lassen. Ein Fahrradpass, den es auch als Gratis-App für Smartphones gibt, hilft nach einem Diebstahl bei der polizeilichen Fahndung. Unter https://koeln.polizei.nrw/artikel/fahrraddiebstahl-ist-vermeidbar steht der Pass als kostenloser Download zur Verfügung. (as)

