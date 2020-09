Polizei Köln

POL-K: 200928-1-K Fahrradfahrer kollidiert mit Stadtbahn - Jugendlicher leicht verletzt

Köln (ots)

Am Sonntagabend (27. September) ist ein Radfahrer (16) im Stadtteil Sülz mit einer Stadtbahn kollidiert und mehrere Meter mitgeschleift worden. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte der Leichtverletzte wieder nach Hause gehen. Der Stadtbahnfahrer (46) erlitt bei dem Verkehrsunfall einen Schock und musste ebenfalls medizinisch betreut werden. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war das Bahngleis auf der Luxemburger Straße bis 0.15 Uhr gesperrt.

Nach Zeugenaussagen soll der Radfahrer gegen 20.50 Uhr aus Richtung der Greinstraße kommend die nach stadtauswärts führende Richtungsfahrbahn der Luxemburger Straße gequert haben. Anschließend soll der 16-Jährige in falscher Richtung in die Wendeschleife eingefahren sein, wo es dann zum Zusammenstoß mit der in Richtung stadtauswärts fahrenden Stadtbahn kam.

Zwecks Sicherung der Unfallspuren war unter anderem das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln im Einsatz. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (he/rr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell