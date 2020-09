Polizei Köln

POL-K: 200925-4-K Fußgängerin stürzt zwischen Straßenbahnwagons - Zeugen retten sie aus dem Gleisbett

Köln (ots)

Am Donnerstagabend (24. September) ist eine Fußgängerin (63) an der Haltestelle Rudolfplatz in der Innenstadt zwischen die Wagons einer einfahrenden Straßenbahn gestürzt. Aufmerksame Zeugen zogen die Frau sofort aus dem Gleisbett. Ihr rechter Arm blieb zwischen Bahnsteig und Straßenbahn eingeklemmt, bis die Bahn wenige Meter weiter stillstand. Rettungskräfte brachten die Kölnerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Straßenbahnfahrerin (44) erlitt einen Schock.

Zeugenaussagen zufolge ging die 63-Jährige gegen 17 Uhr stark schwankend entlang der Straßenbahnhaltestelle Rudolfplatz (Pilgrimstraße) als sie plötzlich mit dem Kopf gegen die einfahrende Bahn (Linie 7 Richtung Neumarkt) prallte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sie sich um die eigene Achse und fiel zwischen die ersten beiden Wagons des Gleisfahrzeugs.

Bislang ist die Ursache für den Sturz der 63-Jährigen noch unklar. Die Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat dauern an. (as/kk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell