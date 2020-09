Polizei Köln

POL-K: 200925-3-Lev Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Köln (ots)

In der Nacht zu Freitag (25. September) hat ein noch Unbekannter in Leverkusen Schlebusch versucht, die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes einzuschlagen. Die Polizei fahndet derzeit nach einem Jugendlichen, der von einer Zeugin am Tatort gesehen worden war. Der Verdächtige soll zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpullover und eine helle Jacke getragen haben.

Hinweise zu der Straftat nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Um 0.15 Uhr hörte eine Anwohnerin (38) der Bergischen Landstraße einen lauten Knall. Als die Zeugin aus dem Fenster schaute, sah sie den Verdächtigen auf einem Fahrrad vom Tatort flüchten. Die 38-Jährige meldete ihre Beobachtung umgehend der Polizei.

Die Beamten sicherten die Spuren am Tatort und fanden vor dem Geschäft einen herausgehobenen Gullideckel. Nach ersten Ermittlungen hatte der Täter damit versucht die Panzerglasscheibe zu zerschmettern. (he/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell