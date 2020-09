Polizei Köln

POL-K: 200925-1-K Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt - Äußere Kanalstraße gesperrt

Köln (ots)

Ein Fahrradfahrer (89) ist am Freitagvormittag (25. September) in Köln-Neuehrenfeld bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Mercedes-Fahrerin (85) den 89-Jährigen gegen 10 Uhr auf der Äußeren Kanalstraße in Höhe des "Ossendorfbads" erfasst haben, als dieser an einer Mittelinsel die Straße gequert hatte. Aktuell sperrt die Polizei die Äußere Kanalstraße in beide Richtungen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert die Spuren. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. (ph/he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell