POL-K: 200924-6-K Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Krankenhaus

Am Donnerstagmorgen (24. September) hat ein Autofahrer (24) bei einem Alleinunfall im Stadtteil Urbach schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Ermittlungen war der 24-Jährige gegen 5.10 Uhr in seinem Renault auf der Kennedystraße (L84) in Richtung Frankfurter Straße unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Grengel soll er nach Zeugenangaben die Kontrolle über sein Auto verloren haben und kollidierte infolge mit der rechten Betonschrammwand. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Clio auf die Fahrerseite.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Den Unfallwagen ließen Polizisten abschleppen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Derzeit wird geprüft, ob eine auf der Fahrbahn liegende Plastikplane mit dem Unfall in Verbindung stehen könnte. (he/as)

