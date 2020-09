Polizei Köln

POL-K: 200924-5-K Polizisten stellen Einbrecher noch am Tatort - Festnahme

Köln (ots)

Mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugen (28) haben Polizisten am Mittwochabend (23. September) zwei Einbrecher (32, 36) in der Kölner Innenstadt auf frischer Tat festgenommen. Den bereits Polizeibekannten wird vorgeworfen, in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen zu sein und mehrere Kleidungsstücke aus der Waschküche entwendet zu haben.

Gegen 21.20 Uhr fielen dem 28-Jährigen die zwei verdächtigen Männer vor dem Eingang des Mehrfamilienhauses der Rubensstraße auf. Diese hatten sich auffällig an der Tür zu schaffen gemacht und verschwanden kurze Zeit später im Haus. Als die Männer mit einem vollgepackten Rucksack wieder rauskamen, folgte der Zeuge ihnen und alarmierte die Polizei. Eingesetzte Beamte nahmen die Tatverdächtigen in der Schaafenstraße fest. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Beamten im Rucksack des 32-Jährigen neben teilweise noch feuchten Kleidungsstücken mehrere Einbruchswerkzeuge und Betäubungsmittel. Die Männer haben keinen festen Wohnsitz und werden heute noch dem Haftrichter vorgeführt. (jk/he)

