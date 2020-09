Polizei Köln

POL-K: 200924-4-K Raubüberfälle auf Senioren - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem etwa 25 bis 30 Jahre alten und ungefähr 1,60 Meter großen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Mittwochnachmittag (23. September) in der Kölner Altstadt-Nord einen Senior (92) zu Boden gestoßen und beraubt zu haben. Durch den Sturz erlitt der 92-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Gesuchte soll zur Tatzeit eine schwarze Lederjacke, eine schwarze Hose und eine dunklen Kappe getragen haben.

Nach Angaben des Seniors war er gegen 17 Uhr vom Einkauf zu seinem Wohnhaus in der Domstraße zurückgekehrt, als ihn der Unbekannte im Hausflur vor dem Fahrstuhl plötzlich so heftig von hinten schubste, dass er stürzte. Mit der erbeuteten Geldbörse des Rentners sei der Täter dann geflüchtet.

Die Raubermittler der Polizei Köln prüfen derzeit Zusammenhänge zu einem geleichgelagerten Überfall auf einen anderen Rentner (78), der sich am Mittwochabend (9. September) ebenfalls in der Altstadt-Nord ereignet hatte. Auf seinen Rollator gestützt hatte der 78-Jährige, ebenfalls nach einem Einkauf, gegen 19.15 Uhr in der Niederichstraße vor seinem Haus gestanden. Er schilderte der Polizei, dass ihn jemand von hinten schubste, als er gerade die Haustür aufschließen wollte. Der Täter habe ihm dann die Geldbörse entrissen und sei damit geflüchtet. Auch er war bei dem Überfall gestürzt und hatte leichte Verletzungen erlitten.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he/as)

