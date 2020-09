Polizei Köln

POL-K: 200924-3-K Nachbarschaftsstreit nach Ruhestörung - Mann mit spitzen Gegenstand verletzt

Köln (ots)

Bei einem Nachbarschaftsstreit am Mittwochabend (23. September) in Köln-Buchheim ist ein Kölner (36) mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Laut Zeugenaussagen soll ein Familienvater (46) auf den 36-Jährigen im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Ackerstraße eingeschlagen haben. Anschließend griffen auch die anderen fünf Familienmitglieder den Nachbarn an. Nach ersten Ermittlungen soll ein 22-Jähriger dem Mann dabei eine Schnittverletzung am Hals zugefügt haben. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik.

Auslöser des Streits war nach Angaben der Beteiligten eine Ruhestörung. Das Kriminalkommissariat 55 hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (ph/he)

