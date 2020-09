Polizei Köln

POL-K: 200924-2-K Fahrradfahrerin von abbiegendem Auto-Fahrer erfasst

Köln (ots)

Am Mittwochabend (23. September) hat ein Mazda-Fahrer (20) eine Fahrradfahrerin (31) beim Linksabbiegen von der Venloer Straße in die Leyendeckerstraße im Stadtteil Ehrenfeld angefahren. Rettungskräfte brachten die 31-Jährige mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus.

Zeugenaussagen zufolge soll der 20-Jährige die stadteinwärts auf der Venloer Straße fahrende Frau gegen 19 Uhr erfasst haben, wodurch sie auf den Asphalt schleuderte. (as/he)

