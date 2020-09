POL-K: 200924-1-K Fahndung nach vermisster Miriam A. aus Köln-Neubrück - Vermisstenfahndung

Polizei Köln

Die Polizei Köln sucht die vermisste 15 Jahre alte Miriam A. aus Köln-Neubrück. Die Minderjährige soll am Freitagmorgen (28. August) das Haus in Richtung Schule verlassen haben, dort allerdings nach Rücksprache mit der Schulleitung nicht erschienen sein. Seitdem fehlt von Miriam A. jede Spur. Sie könnte sich sowohl im Kölner Raum, als auch im Ruhrgebiet aufhalten. Hinweise zu Miriams Aufenthaltsort nimmt die Vermisstenstelle der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

