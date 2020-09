Polizei Köln

POL-K: 200923-6-LEV Lauben-Einbrecher geschnappt - Kripo sucht geschädigte Leverkusener - Fotos

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 3 vom 2. März

Nach insgesamt über 100 Laubeneinbrüchen im Stadtgebiet Leverkusen seit Ende Dezember 2019 und der Festnahme zweier Tatverdächtiger (33, 34) Ende Februar bittet nun das ermittelnde Kriminalkommissariat 57 um die Mithilfe von Geschädigten. Dabei verfolgen die Fahnder das Ziel, die sichergestellte Beute einzelnen Taten bzw. den Eigentümern zuzuordnen.

Die Fotografien können über folgenden Link eingesehen werden:

https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/leverkusen-sichergestellte-gegenstaende-1

Um entsprechende Hinweise wird gebeten unter Tel. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de .

In der Nacht auf Freitag (28. Februar) hatten Zivilpolizisten die beiden Einbrecher in einer Kleingartenanlage in Leverkusen-Manfort auf frischer Tat gestellt. Die anschließenden Durchsuchungen von Wohnungen und Kellerräumen des augenscheinlich gewerbsmäßig agierenden Duos förderten das sehr umfangreiche Diebesgut zutage. Mindestens 15 Taten im Stadtgebiet Leverkusen können die Ermittler den teilgeständigen Einbrechern bislang bereits zuordnen. (cg/de)

