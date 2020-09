Polizei Köln

POL-K: 200923-2-K Illegales Rennen: BMW M 4 und Führerschein sichergestellt

Köln (ots)

Nach einem illegalen Rennen am Niederländer Ufer in Köln-Riehl hat die Polizei am Dienstagabend (22. September) einen BMW M 4 und den Führerschein des 23 Jahre alten Fahrers aus Roetgen sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Fahrer des am Rennen beteiligten, in Köln zugelassenen grauen AMG Mercedes dauern noch an.

Eine Zeugin (57) hatte der Polizei gegen 23.20 Uhr mitgeteilt, dass der Mercedes und der BMW grundlos nebeneinander anhalten und dann mit schleuderndem Heck maximal beschleunigen würden. Dank guter Beschreibung der Fahrzeuge inklusive der Kennzeichen sowie der Fahrtstrecke stellte ein Streifenteam den 23-Jährigen auf der Frankfurter Straße in Mülheim. (as/de)

