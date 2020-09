Polizei Köln

POL-K: 200923-1-LEV Wie schütze ich meine Kinder vor Cyberkriminalität? - Kripo Köln berät Eltern und Lehrer in Leverkusen - Terminverschiebung!

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 4 vom 26. August

Jugendschutz ist gefragt - auch und gerade im Internet! Jugendschutz beschränkt sich nicht auf den Einsatz von Schutzprogrammen, und auch die Verantwortung ist nicht an Maschinen oder Bots (Programme) delegierbar. Was sollten Minderjährige über die Technik erfahren? Oder durch wen? Werden die Erwachsenen durch die Kinder in die Welt des Internets geführt oder geht das gemeinsam?

Hierzu informiert und berät Kriminalhauptkommissar Dirk Beerhenke interessierte Eltern, Lehrerinnen, Lehrer und Erziehungsbeauftragte am

Mittwoch (30. September) um 15 Uhr in der Hauptstelle der Stadtbibliothek, Rathaus-Galerie Friedrich-Ebert-Platz 3d 51373 Leverkusen-Wiesdorf.

Es handelt sich hierbei um den ursprünglich für Dienstag (29. September) geplanten, dann aber verschobenen Termin. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl jedoch mit Blick auf die Vorgaben der aktuell gültigen Coronaschutzverordnung limitiert. Interessierte senden ihre Anmeldung bitte per E-Mail an tanja.dietrich@stadtbibliothek-leverkusen.de ! Detaillierte Informationen zur Veranstaltung können online oder unter Tel. 0214-406-4240 abgerufen werden. (cg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell