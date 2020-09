Polizei Köln

POL-K: 200922-4-K Radfahrer flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach der Unfallflucht eines Radfahrers am Samstagnachmittag (19. September) im Studentenviertel sucht die Polizei dringend Zeugen. Eine Radfahrerin wurde bei dem Unfall auf der Zülpicher Straße in Höhe der Dasselstraße um 15.30 Uhr verletzt. Aussagen zufolge soll der mit einem orangefarbenen T-Shirt bekleidete Radfahrer ein schwarzes "Fixie-Citybike" gefahren haben. Er wird als "verwahrlost" beschrieben. Nach ersten Ermittlungen waren beide Radfahrer auf der Zülpicher Straße stadtauswärts unterwegs. Der Unbekannte soll die 35-Jährigen von hinten angefahren, zu Fall gebracht und vor der Weiterfahrt "no Policia" gesagt haben. Hinweise zum Unfallhergang sowie dem gesuchten Radfahrer nimmt das Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln telefonisch unter 0221/229-0 und per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jg/de)

