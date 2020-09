Polizei Köln

POL-K: 200921-2-K/BAB/DN Polizei stoppt 83-jährige Falschfahrerin auf der BAB 4

Köln (ots)

Polizisten haben am späten Sonntagabend (20. September) in Höhe der Anschlussstelle Langerwehe die Falschfahrt einer Seniorin auf der Bundesautobahn 4 gestoppt. Gegen 21 Uhr hatten Autofahrer einen auf der Gegenfahrbahn in Richtung Köln fahrenden Opel Corsa in Höhe der Tank- und Rastanlage "Aachener Land" gemeldet. Die Rentnerin bemerkte ihren Irrtum trotz der Versuche, sie auf die Falschfahrt mit Blaulicht und Martinshorn aufmerksam zu machen, erst, als sie die Sperrstelle der Polizei an der Anschlussstelle Langerwehe erreichte. Sie erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, während Polizisten ihren Wagen auf den Standstreifen fuhren und die zwischenzeitlich gesperrte A4 in Richtung Aachen gegen 21.30 Uhr wieder freigaben. (cr/de)

