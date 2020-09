Polizei Köln

POL-K: 200920-4-K 20-Jähriger versucht Polizeikontrolle zu entkommen - vorläufige Festnahme

Köln (ots)

In der Nacht auf Samstag (19. September) hat gegen 1.30 Uhr in Köln-Sülz ein alkoholisierter und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehender Autofahrer (20) versucht mit einem BMW, einer Polizeikontrolle zu entkommen. Er besitzt keinen Führerschein und ist ohne festen Wohnsitz.

Die kurze Verfolgungsfahrt über die in Richtung Innenstadt führende Luxemburger Straße endete mit einem Verkehrsunfall beim Versuch des jungen Mannes, nach rechts in die Siebengebirgsallee abzubiegen. Sowohl der schwer verletzte 20-Jährige als auch seine unverletzte Beifahrerin (19) ließen das Fahrzeug an der Unfallstelle zurück und flüchteten zu Fuß. Polizisten stellten sie nach kurzer Verfolgung. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand und verletzte einen Polizisten leicht. Rettungskräfte brachten den Unfallverursacher zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Im Fahrzeug stellten die Einsatzkräfte eine Bauchtasche des 20-Jährigen mit einem verbotenen Einhandmesser und Betäubungsmitteln sicher. Auf Anordnung der Beamten entnahm ein Arzt dem Tatverdächtigen im Krankenhaus eine Blutprobe. Den stark beschädigten BMW-Leihwagen stellten die Beamten sicher. Durch den Unfall wurden Verkehrszeichen, Sperrpfosten und ein Mülleimer beschädigt. (mw/rr)

