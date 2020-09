Polizei Köln

POL-K: 200918-6-K/BAB Ladendieb nach kurzer Flucht gestellt

Köln (ots)

Dank der guten Täterbeschreibung eines Mitarbeiters (22) eines Baumarktes in Köln-Marsdorf haben Autobahnpolizisten am Donnerstagvormittag (17. September) einen Ladendieb (55) nach kurzer Flucht auf der Bundesautobahn 1 gestellt. Der 55-Jährige war in einem nicht zugelassenen, nicht versicherten und angeblich geliehenen Opel Movano unterwegs. Die Polizisten stellten den Wagen inklusive einer gestohlenen Flex sicher.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mitfünfziger gegen 10.30 Uhr in dem Baumarkt auf der Emmy-Noether-Straße eine Flex aus der Auslage genommen und das Geschäft ohne den Artikel zu bezahlen verlassen haben. Obwohl ihn der 22-jährige Mitarbeiter auf den Diebstahl ansprach, flüchtete der Tatverdächtige über die nahegelegene Autobahn in Richtung Euskirchen bis ihn die alarmierten Polizisten auf der Tank- und Rastanlage Ville West stoppten.

Er muss sich nun in Strafverfahren wegen Ladendiebstahl und Verstößen gegen Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. (mw/as)

