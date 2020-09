Polizei Köln

POL-K: 200918-5-K Nach Aufruf zur Bürgerbeteiligung: Großer Aktionstag für Sicherheit im Radverkehr - Einladung für Medienvertreter

Köln (ots)

In den vergangenen Monaten hat die Polizei Köln die "Sicherheit im Radverkehr" immer wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt. Nach einem öffentlichen Aufruf der Polizei, Gefahrenstellen und erlebte Gefahrensituationen zu melden, gingen rund 70 Mails von Bürgerinnen und Bürgern ein.

In der kommenden Woche (21. - 25. September) wird die Polizei Köln sich an einigen der gemeldeten Örtlichkeiten mit Vertretern von VCD, ADFC, ADAC Nordrhein, Stadt und Verkehrswacht Köln treffen. Die von den Bürgerinnen und Bürgern geschilderten Situationen sollen vor Ort in den Blick genommen werden um zu erörtern, was dort für die Sicherheit der Radfahrenden getan werden kann.

Zum Aktionstag am

Dienstag, 22.09.2020 lädt die Polizei Medienvertreter zu drei ausgewählten Örtlichkeiten ein.

Bonner Straße/ Teutoburger Straße Schwerpunkt: 1,5 Meter Seitenabstand Zeitfenster für Medienvertreter: 9 - 10 Uhr

Kalker Hauptstraße/ Walter-Pauli-Ring Schwerpunkt: Fehler beim Abbiegen Zeitfenster für Medienvertreter: 10.30 - 11.30 Uhr

Neusser Straße/ Ebertplatz Schwerpunkt: Freihalten von Radverkehrsflächen Zeitfenster für Medienvertreter: 12 - 12.45 Uhr

Platzfläche Ebertplatz

Ab 13 Uhr: Statements zur "Sicherheit im Radverkehr":

- durch den Leiter der Direktion Verkehr, Werner Gross,

- die Beigeordnete für Mobilität und Liegenschaften der Stadt Köln, Andrea Blome,

- Christoph Schmidt und Stephan Behrendt für den ADFC Köln,

- Wolfgang Kissenbeck und Bernd Herting für den VCD,

- Prof. Dr. Roman Suthold für den ADAC Nordrhein,

- Herr Hubertus Schipmann von der Verkehrswacht Köln e.V mit Verkehrskadetten.

