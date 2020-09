Polizei Köln

POL-K: 200918-2-K BAO Berg lässt Tatverdächtigen im Harz festnehmen - Polizeihubschrauber im Einsatz/Nachtrag Nr. 53

Köln (ots)

Polizei Köln und Staatsanwaltschaft Magdeburg (Zweigstelle Halberstadt) geben bekannt:

Am Mittwochnachmittag (16. September) haben Ermittler der BAO Berg einen Mann (34) in Sachsen-Anhalt festnehmen lassen. Der 34-Jährige steht im Verdacht, kinderpornografisches Material verbreitet zu haben. Im Rahmen von Chatauswertungen waren die Kölner Beamtinnen und Beamten auf den Tatverdächtigen im Harz gestoßen. Aufgrund des möglichen Zugriffs auf ein Kind war Eile geboten. Der Kölner Einsatzleiter ließ die Ermittlungsakte samt Beweismittel deshalb mit einem Polizeihubschrauber umgehend zu der zuständigen Polizeibehörde in Sachsen-Anhalt fliegen.

In der Wohnung des Festgenommenen stellten Polizisten Kokain, Amphetamine und Ecstasy in nicht geringer Menge, mehrere Hieb- und Stichwaffen sowie PC-Technik und Datenträger sicher. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.

Video- und Fotomaterial von der Übergabe der Beweismittel und der Ermittlungsakte an die Besatzung des Polizeihubschraubers, kann von interessierten Medienvertretern über die Pressestelle der Polizei Köln im Laufe des Nachmittags abgerufen werden. (cr/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell