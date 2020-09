Polizei Köln

POL-K: 200917-7-K Wasserwerkertrick- Betrüger ergaunern Schmuck von Senior (89)

Köln (ots)

Die Polizei Köln warnt eindringlich vor falschen Wasserwerkern, die gutgläubige Senioren täuschen, um Schmuck und Bargeld zu ergaunern. Die Betrüger geben vor, Wasserleitungen zu prüfen und verschaffen sich unter diesem Vorwand Zugang zu den Wohnungen der älteren Menschen. Allein in den letzten beiden Tagen registrierte die Polizei Köln drei neue Fälle der bekannten Betrugsmasche.

Während zwei Senioren den Trick bemerkten, hatten die Betrüger am Mittwochmorgen (16.September ) bei einem 89 Jahre alten Mann aus Köln-Immendorf Erfolg. Die Tatverdächtigen ergaunerten den Schmuck der verstorbenen Ehefrau. Nach ersten Erkenntnissen hatte der falsche Wasserwerker den 89-Jährigen in die Küche gelockt , während ein Komplize unbemerkt das Schlafzimmer durchsuchte und Schmuck einsteckte. Als der 89-Jährige misstrauisch einen Dienstausweis sehen wollte, floh der Betrüger aus der Wohnung. Nach Angaben des sichtlich mitgenommenen Mannes soll der " Wasserwerker" etwa 30 Jahre alt und 1,85 Meter groß gewesen sein. Bei der Tatausführung trug er ein blaues Polohemd und eine schwarze Kappe. Besonders auffällig soll der vollständig tätowierte Unterarm des Mannes sein.

Die Polizei Köln warnt:

- Melden Sie umgehend über den Notruf 110 der Polizei verdächtige Anrufe oder verdächtige Beobachtungen!

- Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung!

Zeugen werden gebeten, Hinweise an das Kriminalkommissariat 25 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu geben.

(al/rr)

