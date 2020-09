Polizei Köln

POL-K: 200917-6-K Polizisten stellen Einbrecher auf frischer Tat

Köln (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag (17. September) einen polizeibekannten Einbrecher (29) auf frischer Tat in einem Mehrfamilienhaus in Köln-Urbach festgenommen. Gegen 3 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Anwohner des Heinrich-Lob-Wegs die Polizei, als er verdächtige Geräusche aus dem Kellerbereich wahrnahm. Dieser war bei Eintreffen der eingesetzten Beamten durchwühlt und gewaltsam aufgebrochen worden. Die Ermittler des Kriminalkommissaritas 56 prüfen derzeit, ob der 29-Jährige noch für weitere Kellereinbrüche verantwortlich sein könnte. (jk/rr)

