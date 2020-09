Polizei Köln

POL-K: 200917-5-K/BAB Auffahrunfall am Stauende - Drei Lkw-Fahrer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag (17. September) auf der Bundesautobahn 4 im Autobahnkreuz West zogen sich ein Sattelzug-Fahrer (43) schwere und zwei weitere Lkw-Fahrer (48, 70) leichte Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen soll der 43-Jährige in Richtung Aachen am Stauende auf einen 7,5-Tonner (Fahrer 70) aufgefahren sein. Er schob diesen nach links gegen die Betonschrammwand und kollidierte daraufhin mit dem Heck eines weiteren Sattelzugs (Fahrer 48). Der Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. (ph/rr)

