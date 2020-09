POL-K: 200917-4-K Öffentlichkeitsfahndung nach brutalem Angriff auf jungen Kölner

Polizei Köln

Mit Fotos aus einer Handykamera fahndet die Polizei Köln nach einem Jugendlichen, der am 20. Mai einen 16 Jahre alten Kölner im Stadtteil Müngersdorf brutal mit einem Stein verletzt haben soll. Hinweise zu dem unbekannten Mann und/oder zu seinem Aufenthaltsort nimmt das Kriminalkommissariat 53 der Polizei Köln (Telefon 0221 229-0 oder E-Mail poststelle.koeln@polizei.nrw.de) entgegen.

Nach bisherigen Ermittlungen saß der 16-Jährige gegen 21 Uhr mit drei Freunden an der KVB-Haltestelle RheinEnergieStadion und wartete bei lauter Musik auf die nächste Bahn. Ein etwa Gleichaltriger soll mit ihm wegen der Musik in Streit geraten sein und ihm unvermittelt mit einem Stein ins Gesicht geschlagen haben. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen. Im Anschluss flüchtete der Gesuchte mit zwei Begleitern in Richtung der Jahnwiesen. Einem der Freunde des 16-Jährigen gelang es, ein Foto des gesuchten Verdächtigen zu machen. (mw/de)

